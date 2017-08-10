Північна Корея отримала нову порцію санкцій від Євросоюзу

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Європейський Союз розширив санкції проти Північної Кореї. Так, до санкційного списку було додано 9 осіб та 4 компанії, у тому числі державний Банк зовнішньої торгівлі Північної Кореї.
Про це мовиться в офіційному прес-релізі Євросоюзу.
"ЄС додав 9 осіб та 4 юридичних осіб, включаючи державний Банк зовнішньої торгівлі (FTB), до списку осіб та компаній, що підлягають таким діям, як заморожування активів та обмеження поїздок", – мовиться в заяві ЄС із посиланням на нещодавню резолюцію №2371 Ради Безпеки ООН щодо посилення санкцій проти КНДР.
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Зазначимо, що нові санкції проти КНДР запроваджені через випробування країною міжконтинентальних балістичних ракет, які офіційний Пхеньян здійснив у липні.
Додамо, що загалом у санкційному списку ООН щодо обмежувальних заходів проти КНДР перебувають вже 62 осіб та 50 компаній. Крім того, Євросоюз автономно запровадив санкції щодо 41 особи та 7 компаній.