Північна Корея запустила балістичну ракету
КНДР здійснила запуск балістичної ракети у бік Японського моря.
Про це пишуть південнокорейські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише "Інтерфакс-Україна".
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря,
– йдеться в повідомленні.
Міністерство оборони Південної Кореї повідомило спочатку, що з території Північної Кореї був запущений "неопізнаний об'єкт", який потім був ідентифікований як балістична ракета.
Читайте також: Північна Корея погрожує Трампу вдарити по США ядерною зброєю
Тип ракети у Міноборони Південної Кореї поки не визначили.
До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин погрожував, що його країна вже близько підійшла до випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), яке може бути здійснено в будь-який час.
Вибір редакції
- vkontakte