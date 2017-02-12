КНДР здійснила запуск балістичної ракети у бік Японського моря.

Про це пишуть південнокорейські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише "Інтерфакс-Україна".

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря,

– йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило спочатку, що з території Північної Кореї був запущений "неопізнаний об'єкт", який потім був ідентифікований як балістична ракета.

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Тип ракети у Міноборони Південної Кореї поки не визначили.

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин погрожував, що його країна вже близько підійшла до випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), яке може бути здійснено в будь-який час.