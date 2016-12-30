Пиво та сухарі: як худнули на початку ХІХ століття

Дослідники з університету Кембриджу повідомили, що в 1834 році англійці підтримували фігуру за допомогою пива і сухарів.

Таку дієту співвітчизникам рекомендував Дональд Уокер, пише Grifonsoft. Свій метод схуднення вчений опублікував у медичній брошурі ще в той час, коли середня тривалість людського життя становила 45 років.

Дієтолог вважав, що споживання пива і сидру може допомогти молодим людям досягти оптимальної ваги, проте за тієї умови, якщо в їх меню відсутні овочі.

Читайте також: Як не переїсти в новорічну ніч: корисні лайфхаки

Для британців, які ведуть малорухливий спосіб життя, така дієта може виявитися згубною.

Вчений також додав, що тримати свою вагу в рамках допомагає катання на ковзанах. Для чоловіків щоденний пробіг повинен поступово збільшуватися до 24 миль. Катання на ковзанах можна замінити плаванням або спортивною ходьбою.

У джентльменську дієту входять пісні сорти м'яса, черствий хліб і булочки. Для того, щоб не роздуватися вшир, чоловікам не слід захоплюватися овочами і тим, що "викликає пихатість".