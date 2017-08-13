Півтисячі людей отруїлися хлором в Ірані

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Сьогодні, 13 серпня, на півдні Ірану стався витік хлору, внаслідок чого постраждали близько 500 людей.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на іранське державне телебачення/
У медичні заклади міста Десфуль, що у провінції Хузестан, з респіраторними проблемами госпіталізували 475 осіб. З них 45 поклали на стаціонарне лікування. Решті після надання медичної допомоги дозволили покинути лікарню.
За попередніми даними, витік хлору стався з резервуарів на покинутому складі. Він перебуває у власності однієї з місцевих компаній, яка займалася водопостачанням.
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