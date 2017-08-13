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Півтисячі людей отруїлися хлором в Ірані

16:15, сьогодні 106 Читать новость на русском
Витік хлору в Ірані
Витік хлору в Ірані / Соцмережі

Сьогодні, 13 серпня, на півдні Ірану стався витік хлору, внаслідок чого постраждали близько 500 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на іранське державне телебачення/

У медичні заклади міста Десфуль, що у провінції Хузестан, з респіраторними проблемами госпіталізували 475 осіб. З них 45 поклали на стаціонарне лікування. Решті після надання медичної допомоги дозволили покинути лікарню.

За попередніми даними, витік хлору стався з резервуарів на покинутому складі. Він перебуває у власності однієї з місцевих компаній, яка займалася водопостачанням.

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Теги: Іран отруєння Надзвичайні ситуації
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