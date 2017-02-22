"План Артеменка" насправді був пробним каменем Кремля, – експерт

Так званий "план Артеменка" з врегулювання конфлікту в Україні містить варіант компромісу, на який готова піти Москва у перемовинах з новою адміністрацією Трампа щодо вирішення "українського питання". Вочевидь, це було зондування ґрунту, щоб протестувати можливу реакцію Трампа на ті чи інші варіанти ґешефту між Білим домом і Кремлем, але аж ніяк не ідея самого нардепа.

Таку думку сайту "24" висловив політичний аналітик Михайло Басараб, коментуючи план щодо передачі Криму в оренду Росії в обмін на мир на Донбасі.

За словами Басараба, це була спроба досягти залаштункових домовленостей між Москвою і Вашингтоном. Кремлем, вважає експерт, був запропонований зрозумілий для американців план "цивілізованого" розміну і "пристойного" оформлення анексії півострова через референдум в Україні.

Попри те, що Путін демонструє свою непоступливість, він розуміє, що з Трампом доведеться домовлятися. Тому цей план передавався не напряму від Москви, а через українських суб’єктів, щоб прозондувати ґрунт,

– говорить політолог.

На виході, говорить експерт, ми б мали отримати повернення Донбасу на умовах Кремля і легітимацію анексії Криму.

"Референдум, за задумом розробників цього плану, повинен був легітимувати план через згоду українського суспільства. Оренда на 50 років фактично означала б передачу Криму назавжди Росії", – наголошує Басараб.

Викриття "плану Артеменка", за словами експерта, можна вважати подарунком для України. Як зазначає Михайло Басараб, це суттєво обмежить можливості для підкилимових маневрів у перемовинах адміністрації Трампа з Путіним щодо українського питання.

Це удар по можливості досягнення непублічних залаштункових домовленостей щодо України між США і Росією. Тепер усі уважніше стежитимуть за їхніми діями у цьому питанні,

– зауважує політолог.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Згодом з'явилась інформація, що опального політика виключили з фракції "Радикальна партія" та попросили скласти мандат. Натомість 21 лютого народний обранець заявив, що цього робити не буде.

Більш детально про "план Артеменка" читайте в матеріалі: По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"