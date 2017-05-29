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План реформ від "Укрзалізниці" досить простий – підняти тарифи, – ЗМІ

15:11, сьогодні 132 Читать новость на русском
Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / slovoidilo.ua

Здійснення плану "Укрзалізниці" по черговому підйому тарифів на вантажні перевезення, який зустрів запеклий опір промисловців, вдарить по всій економіці країни.

Про це йдеться в матеріалі видання "Ділова столиця".

"Керівництво залізничної компанії хоче в черговий раз залізти в кишеню промисловим підприємствам. Згідно з оприлюдненим проектом фінансового плану "Укрзалізниці" на поточний рік вже з червня планується підняти тарифи на вантажні залізничні перевезення на 22,5%. Програму реконструкції на залізниці вартістю понад 20 млрд грн "Укрзалізниця" планує здійснити тільки за рахунок підвищення тарифів для промисловості, відмовившись від економії та пошуку внутрішніх резервів", – пише "Ділова столиця".

Видання повідомляє, що зростання тарифів відбувається на тлі зниження української економіки і промисловості.

Українська економіка переживає нелегкі часи. За даними статистики Держслужби , індекс промислового виробництва в першому кварталі 2017 року склав 99,3% від рівня аналогічного показника 2016 році. При цьому промислове виробництво падало протягом трьох місяців поспіль. Падіння спостерігається практично у всіх галузях економіки,
– вказує видання.

Незважаючи на такий стан справ, монополіст не відмовляється від плану значно підняти тарифи. При цьому розподіляти отримані кошти, монополіст буде на свій розсуд.

2Зібрані з промислових підприємств додаткові кошти "Укрзалізниця" також збирається направити на збільшення фінансування абсолютно невиправданих статей витрат. Наприклад, адміністративні витрати в 2017 році планується збільшити вдвічі – до 1,7 млрд грн, витрати на юридичні послуги – майже в дев'ять разів, до 70 млн грн", – пишуть автори.

Нагадаємо, 5 червня закінчується контракт на роботу в УЗ керівника монополіста Войцеха Балчуна.

Теги: Укрзалізниця Тарифи Войцех Балчун
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