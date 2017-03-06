Плотницький поскаржився на недофінансування псевдореспубліки з Росії

Ватажок терористичної "ЛНР" незадоволений фінансуванням Росією. За його словами, винною в цій ситуації є корупція в російському Міністерстві економічного розвитку.

У порівнянні із терористичною "ДНР" псевдореспубліка "ЛНР" має значне недофінансування. Про це повідомив народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

Під час наради керівного складу "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що в 2017 році на ремонт доріг "ДНР" Росія виділила 200 мільйонів рублів, в той час як "ЛНР" – 60 мільйонів.

На думку Плотницького, така ситуація пов'язана із корупцією в уряді Росії, зокрема у Міністерстві економічного розвитку РФ. Відомство відповідає за фінансування псевдореспублік. Також головний терорист звинувачує керівництво "ДНР" у здатності "нечесно вирішувати питання з росіянами".

Читайте також: Бойовики здивували новою заявою