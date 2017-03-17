Плотницький зробив заяву щодо приєднання "ЛНР" до Росії

Лідер так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький стверджує, що референдум щодо приєднання "республіки" до Росії обов'язково буде та вже знає його результати.

Таку заяву зробив ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький у коментарі агенції "РИА Новости".

"Ми не просто плануємо, ми впевнені, що такий референдум обов'язково буде. Звичайно, будемо його ініціювати, але всьому свій час. Адже на самому початку стояло питання, щоб відразу піти шляхом Криму, щоб ми увійшли до складу Російської Федерації, але вийшло трішечки інакше, але це питання ніколи не знімалося", – зауважив він.

Також провідник терористів Луганщини підкреслив, "якщо такий "референдум" буде проведено, а він обов'язково буде, то результати будуть такими ж, як і в Криму".

Крім того, вождь "ЛНР" додав, що керівництво "ДНР" і "ЛНР" розцінює ухвалене Києвом рішення про транспортну блокаду Донбасу як фактичне визнання незалежності "республік".

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