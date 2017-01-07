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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Плотницький зробив заяву щодо закінчення війни на Донбасі

19:24, сьогодні 99004 Читать новость на русском
Ігор Плотницький
Ігор Плотницький / "Інформатор"

Ватажок терористів "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький вважає, що зараз існують передумови щодо закінчення війни як з боку бойовиків, так і з боку української влади.

Про це він заявив під час святкових заходів з нагоди Різдва у Луганську, передають сепаратистські ЗМІ.

"Будь-яка війна закінчується миром, тому, я вважаю, що 2017 рік все-таки поставить крапку в цих розбіжностях, ми знайдемо те порозуміння, ту точку дотику, які дозволять вирішити всі наші питання. Сподіваюся, все це відбудеться без кровопролиття. Тим більше, що такі передумови є як з нашого боку, так і з їхнього боку", – зазначив очільник "ЛНР".

Також Плотницький упевнений, що нинішня українська влада довго не протримається.

"Те керівництво, яке зараз нагнітає обстановку, я не думаю, що воно зможе дуже довго протриматися при владі. Не можна обманювати народ постійно. Можна, але це ненадовго, і я думаю, цей час минув", – резюмував терорист.

Читайте також: Представники терористів визнають Донецьк і Луганськ частиною України – є аудіозапис

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль вже знайшов заміну Плотницькому та керувати "ЛНР" йому залишилося недовго.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Ігор Плотницький Луганськ
Джерело: 24 Канал
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