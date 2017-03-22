Плювати на них триста разів, – Кобзон про заборону в'їзду Самойловій

Депутат Держдуми Йосип Кобзон бурхливо відреагував на рішення СБУ про заборону в'їзду Юлії Самойловій в Україну.

Про це повідомляє "ТАСС".

За його словами, "Перший канал" і Міністерство культури РФ зробили помилку, що обрали Юлію Самойлову представницею від Росії на Євробаченні-2017.

"Я попереджав – не давайте можливість баламутити та "русофобствувати" цим негідникам. Мене ніхто не послухав. Вирішили все-таки послати. Не можна було підставляти нашу дівчинку під злобні крики і висловлювання на адресу нашої країни", – сказав Йосип Кобзон.

Співак додав, що у відповідь на дії СБУ не потрібно нічого не робити. Адже, на його думку, міжнародний музичний конкурс Євробачення давно "перестав бути творчим", а став комерційним та політичним.

Плювати на них триста разів, що ще зробиш. Що американці зробили, коли не приїхали до нас на Олімпійські ігри в 1980 році? Нічого не зробили,

– зазначив Кобзон.

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Як відомо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій.