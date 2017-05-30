Плювати на ваш ураган, – російський журналіст про обстріл Красногорівки

Журналіст Аркадій Бабченко вважає, що поки росіяни переймаються наслідками урагану, бойовики за наказом Кремля нещадно обстрілюють жителів Донбасу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Намагаюся дивитися новини про ураган (у Москві, – "24"): повалені дерева, розбиті машини, стовп впав на джип, завалило зупинку, вбило одинадцять людей. А перед очима інша картинка – обстріл Красногорівки, 27-ме травня. Двигуни від "Граду", – пише Бабченко.

Посилаючись на блогера Андрія Шора, журналіст зазначив, що для більш потужних наслідків від обстрілів бойовики удосконалили "Гради" – на штатну трубу від "Граду" поставили напівпромисловий бочковий заряд, або наварили "сорочку" з вибухівкою поверх корпусу.

За його словами, дії бойовиків на Донбасі – це те ж саме, що робить "Ісламська держава" у Сирії. За його словами – це вже не "армія", а чистий тероризм.

Діти, не діти – плювати. Москвичі. Наша країна б'є по сусідній надкаліберними бочковими ракетами. По житлових будинках. Якщо ця інформація підтвердиться – це за гранню вже. І до тих пір, поки ви посилено закриваєте на це очі, за винятком тих 0,25 %, хто намагається хоча б виходити на мітинги, плювати на ваш ураган,

– наголосив Аркадій Бабченко.

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"Ці фотографії – не стихія. Це – результат дій нашої країни. Це – результат вашого байдужості. Поки це місто є столицею Мордора - його трагедії не чіпають абсолютно. Той, хто зробив байдужість своєю життєвою позицією, у відповідь нічого, крім байдужості, отримати не може", – додав російський журналіст.

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.



Загалом, від ворожої артилерії постраждали житлові квартали, пошкоджено 80 будівель, місцева школа та лікарня.