По 100 метеорів на годину нестимуться над Землею

Уночі проти 3 січня в небі над Україною спостерігатиметься унікальне видовище.

Як повідомляє ТСН, саме у цей час буде пік метеорного потоку Квадрантіди.

Відтак, над Землею на шаленій швидкості рухатимуться по 100 метеорів на годину.

Зауважимо, що Місяць не заважатиме спостереженням, оскільки він почав зростати, а до півночі і зовсім буде за горизонтом.

Першим таке явище описав італієць Антоніо Брукалассі 2 січня 1825 року, а пізніше астрономи довели циклічність процесу – потік проноситься над Землею щорічно.

До слова, свою назву потік отримав за місцем метеорів у сузір'ї Настінного Квадранта (названо за інстументом знаменитого астронома Тихо Браге – гігантського квадранту).

Зазвичай прабатьками метеорних потоків є комети, проте у Квадрантіди це не зовсім так. Висловлювалося навіть припущення, що "батька" потоку зруйновано.

Читайте також: Унікальна комета пролетить над Землею