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По справі Насірова у влади вже є план, – експерт

13:24, сьогодні 900 Читать новость на русском
У справі Насірова є певний план
У справі Насірова є певний план / ukrafoto.com

Між головю ДФС Романом Насіровим і президентом Петром Порошенком могла бути домовленість, тому суд встановив суму застави не 2 мільярди гривень, як хотіли в САП, а 100 мільйонів. Якби було 2 мільярди, Насіров міг би утекти.

Про це сайту "24" повідомив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

"100 мільйонів гривень – це застава, яка дає Насірову можливість звільнитися під домашній арешт і нормально вести свою справу. Могла бути така домовленість з президентом, щоб він сидів не в СІЗО і не грав там "хворого пацієнта", – вважає експерт.

Бо якби було 2 мільярди гривень, і він їх вніс, то це була б вартість свободи голови ДФС. Тоді він би на 100% утік. А провладна партія сказала б: "Ну, ми й так заробили 2 мільярди, є вигода", – вважає політолог.

Крім того, як зазначає експерт, заставу спеціально зробили такою малою, щоб, виходячи з декларації Насірова, його сім’я могла її внести.

"Це, по суті, 3 мільйони доларів. Невеликі гроші для київських корупціонерів: два тендери або навіть один. Однак питання, де вони ці гроші взяли, залишається. Нехай НАЗК перевірить, який у них бізнес, адже декларація – це не легалізація коштів", – каже Давидюк.

Читайте також: НАБУ зацікавилось заставою за Насірова

По-друге, на думку Миколи Давидюка, очевидно, існує певний план по "справі Насірова", і він уже почав реалізовуватися. Спочатку, за його словами, відстороненого главу ДФС відпускають під заставу, а потім справу тихенько спускають у судах. Зараз найголовніше у цьому плані, переконаний експерт, – знизити суспільний резонанс навколо Насірова.

Ця компанія дуже насичена медійними вкидами, політичними маніпуляціями в силу того, що Насіров був надзвичайно близьким до президента. Наповнення казни завжди цікавить першу особу держави і вважається його бізнесом. Насіров надзвичайно багато знає, і він – носій президентських секретів. Тому Порошенко цьому слідству приділяє надзвичайно багато уваги, – зауважує політолог.

За словами Миколи Давидюка, Порошенко хоче, з одного боку, випустити Насірова, з другого – не образити його. З точки зору відпрацьовування довіри до президента, говорить експерт, Насіров робить усе правильно. Він готовий іти проти суспільної думки, аби вислужитися перед президентом. Насіров хоче бути вірним солдатом. Порошенко це цінує і теж іде назустріч.

Нагадаємо, ввечері 16 березня Романа Насірова випустили з СІЗО і він дав перший коментар журналістам. Заставу в розмірі 100 мільйонів гривень за Насірова внесла дружина Катерина Глімбовська.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Політика Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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