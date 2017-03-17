Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами

Два найпопулярніші лоукости Європи – WizzAir та Ryanair – уже в Україні. А це означає, що тепер ви зможете не надто витрачатися на авіаквиток. Якщо, звісно, відсутність безкоштовного харчування та жорсткий ліміт розміру та ваги багажу не створюють для вас проблем.

Бюджетна авіакомпанія – лоукост – пропонує вкрай низьку ціну на проїзд в обмін на відмову від більшості традиційних послуг.

Одні з найпопулярніших лоукостів Європи – ірландський авіаперевізник Ryanair та угорсько-польський WizzAir – вони ж і найбільші конкуренти між собою. Якщо WizzAir і раніше літав з України й чимало українців уже побувало на борту цього бюджетного перевізника, то Ryanair буквально на днях офіційно оголосив про відкриття своїх рейсів з Києва та Львова до низки європейських країн, анонсувавши розпродажі білетів.

Щоправда, у перший рейс з Ryanair українці зможуть полетіти лише з осені цього року. До цього – можна запастися квитками, не зайвим буде ознайомитися з правилами користування лоукостами та нюансами їх авіаперельотів. Про особливості подорожей лоукостами журналісти сайту "24" розпитали у досвідченої мандрівниці.

Правило перше: платний багаж

Як розповіла сайту "24" мандрівниця, блогер, автор проекту "Сам собі Колумб" Ірина Журавель, у лоукостерів завжди потрібно платити за багаж. Або ж летіти тільки з ручною поклажею. Це може бути валіза чи наплічник, однак розміром не більше 55х40х20 см (у Wizzair 42х32х25 см). Вартість багажу може бути такою самою або навіть більшою, ніж вартість квитка – залежно від авіакомпанії, але як мінімум від 15 євро за сумку. До того ж, якщо ви відразу докупите до квитка одну/дві норми багажу, ціна буде значно нижчою, ніж, якщо робитимете це безпосередньо в аеропорту при реєстрації.



Якщо ви не бажаєте доплачувати за багаж, доведеться обмежитися лише ручною сумкою

Однак, якщо плануєте набирати з собою купу речей або привезти багато сувенірів, пояснює Ірина Журавель, "квиток лоукостеру+вартість багажу" може бути не вигідний для вас. Тому більшість мандрівників зараз літають лише з рюкзаком. Так лоукостери привчають пасажирів бути більш мобільними.

Не забудьте про правила перевезення рідин: пляшки не більше 100 мл, усі обов’язково запаковані у пластиковий пакет, що закривається.

Правило друге: реєстрація онлайн

Обов'язково зареєструйтеся на рейс онлайн. Ірина Журавель пояснює: після купівлі квитків на пошту надійде підтвердження, та це не сам квиток, а лише підтвердження його купівлі. Після цього потрібно зробити реєстрацію, так званий check-in на рейс. Реєстрація зазвичай доступна від 30 або 7 днів до вильоту. У кожного лоукосту, наголошує мандрівниця, свої терміни, це потрібно перевіряти на сайті. Та обов’язково роздрукувати талон. Без нього в аеропорту з вас знімуть штраф.

Правило третє: трансфер з/до аеропорту

Більшість лоукостів літають у віддалені від міста аеропорти – тому до вартості квитка ще потрібно додати вартість трансферу в місто, наголошує експерт. Наприклад, лоукостери Wizzair та Ryanair літають в Нідерланди в аеропорт Ейндховен. Але від Ейндховена до столиці Голландії Амстердаму – ще близько 120 км та 20 євро за трансфер.

Правило четверте: платна їжа

За низькою ціною ховаються і значні обмеження: не варто розраховувати на те, що вас безкоштовно нагодують під час перельоту або запропонують безплатні напої. Звісно, поїсти на борту лоукостерів можна – однак, лише за "гроші".



Навіть за склянку води у лоукостерів треба платити

Правило п’яте: найкраще місце теж платне

На рейсах лоукостів за замовчуванням усі квитки без закріплених місць, тому тут діє принцип "хто перший сів – того й місце". Якщо ви хочете обрати собі місце та летіти разом, за це доведеться доплатити. Але, зазначає Журавель, це не означає, що ви будете летіти стоячи. Компанія надасть вам рендомне місце у літаку.

Про що не забути

Якщо ви летите з WizzAir, важливо вибрати безкоштовний ручний багаж при покупці квитка, бо якщо цього не зробити – доведеться платити штраф при посадці. Не забудьте про реєстрацію на рейс, так званий чек-ін, що у WizzAir проходить онлайн від 30 днів до 6 годин до польоту. Якщо цього не зробити, заплатите дуже дорогий штраф, можливо навіть дорожчий, ніж сам квиток. Тому при покупці квитка обирайте, що будете реєструватися на рейс в інтернеті.

Під час бронювання WizzAir періодично пропонуватиме вам додаткові послуги, якщо не хочете зайвий раз витрачатися на те, щоб "змінити своє місце в салоні", отримати "туристичне страхування" (на покриття скасування подорожі чи медичних витрат) або ж скористатися прокатом авто для переїзду до чи з аеропорту – обирайте опцію "ні, дякую" та продовжуйте бронювання.



Якщо не зареєструватися на рейс онлайн – матимете чималий штраф перед посадкою

Врахуйте, що оплату слід здійснити протягом одного банківського дня після оформлення бронювання – інакше воно буде скасоване.

Якщо ви летите з RyanAir, треба бути також обережним, щоб не купити нічого зайвого і не забути про реєстрацію на рейс. Відмінністю від Wizz Air є хіба що можливість взяти дві речі в ручний багаж (одна – до 10 кг розмірами 55x40x20 см, друга – невелика сумка 35x20x20 см), а також те, що RyanAir має дуже багато рейсів до рідного Дубліна (тут розташований головний офіс компанії) – столиці Ірландії, міста, яке для багатьох українців залишається малозвіданим куточком через необхідність ірландської візи.

Розраховуємо ціну

Розглянемо динаміку цін на польоти на прикладі рейсів з Варшави до Ейндховена. Як правило, чим раніше ви бронюєте квитки, тим вони дешевші, але не завжди.

Приміром, якщо ви вирішили летіти з Wizzair з Варшави до Ейндховена, ціна за тиждень до відльоту буде 119 злотих (28 євро, або 809 грн). За місяць квиток коштуватиме дорожче – 149 злотих (35 євро, або 1011 грн). А от за три місяці – найдешевше – 109 злотих (25 євро, або 722 грн). За багаж вагою 23 кг доведеться доплатити 115 злотих (27 євро, або 780 грн), за 32 кг – 160 злотих (37 євро, або 1069 грн).

Якщо на цю дату летіти з Ryanair з тієї ж Варшави до Ейндховена, то за тиждень квитки коштуватимуть 229 злотих (53 євро, або 1531 грн), за місяць – 119 злотих (28 євро, або 809 грн), за три місяці найдешевше – всього 56 злотих (13 євро, або 375 грн). За валізу 15 кг – доплата 81 злотих (19 євро, або 780 грн), за двадцятикілограмову валізу – 113 злотих (26 євро, або 751 грн).

Першим – найдешевше

Як пояснює Ірина Журавель, не завжди переліт лоукостером буде вигідний – потрібно порівнювати ціни. До того ж, є напрямки та сезони, коли ціна квитка лоукосту може значно програвати вартості чартеру чи регулярній компанії.

Багато людей думають, що літати лоукостерами небезпечно. Та все це міфи. У лоукост-компаній зазвичай літаки значно новіші та безпечніші, ніж літаки регулярних компаній. Та і затримки в них відбуваються рідше, адже дуже щільний графік перельотів, – зауважила мандрівниця.

Фактично за 1-10 євро, каже вона, ми купуємо можливість просто летіти, а всі інші опції вже додатково оплачуються. Лоукостери привчають мандрівників бути самостійними та все робити самим та завчасно.

Із власного досвіду Журавель зазначає: купувати квитки потрібно завчасно. Тут працює правило "хто перший купив, той летить найдешевше". Квитки продаються партіями і спочатку в продажі найдешевші. Коли їх розкупили, в хід ідуть квитки подорожче. Якщо ж ви спонтанно вирішили завтра летіти, скоріш за все, квитки вже будуть дорогими, навіть дорожчими, ніж у регулярних перевізників.



Перша партія квитків лоукост-перевізників – найдешевша. Фото Ірини Журавель

Пам’ятайте: купувати квитки лоукостів вигідно лише на офіційному сайті. На сайтах агентів завжди додається додаткова комісія, підсумовує експерт.

Отож, якщо ви бажаєте мандрувати Європою за досить "смачними" цінами, а певні обмеження під час перельоту вам не страшні, у такому випадку, лоукостери стануть чудовою альтернативою традиційним дорожчим рейсам, і як кажуть, у "тісноті та не в образі" – і ви у Європі.

Читайте також: 7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди