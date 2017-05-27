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Поблизу Москви розбився приватний літак: є загиблі

17:50, сьогодні 159 Читать новость на русском
Аварія літака поблизу Москви
Аварія літака поблизу Москви / therussiantimes

У Підмосков'ї розбився приватний легкомоторний літак. Внаслідок аварії загинуло три людини.

Про це повідомляє російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на МНС.

Відомо, що літак Як-54 належав приватній особі і базувався в Рузському районі. Після зіткнення з землею повітряне судно загорілося – літак вигорів дотла.

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Аварія літака в Підмосков'ї
Аварія літака в Підмосков'ї

В Слідчому комітеті заявили, що внаслідок аварії загинуло дві людини. Однак деякі російські ЗМІ пишуть про трьох загиблих.

Теги: авіація Новини Росії Катастрофа Жертви
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