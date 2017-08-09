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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поблизу Парижа водій в'їхав у натовп солдат: є багато поранених

10:44, сьогодні 365 Читать новость на русском
Наїзд на солдат у Франції (Ілюстрація)
Наїзд на солдат у Франції (Ілюстрація) / Getty Images

В передмісті Парижа вранці, 9 серпня, водій в'їхав у натовп солдат – шестеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Як повідомляє Dailymail, двоє військових – перебувають у важкому стані. Інцидент стався в північно-західному передмісті Леваллуа-Перре.

Чи був цей наїзд умисний чи випадковим – наразі не повідомляється.

Водій втік з місця інциденту. Його розшукує поліція.

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Теги: Аварії та ДТП Жертви Франція
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