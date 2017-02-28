Почалося виверження вулкана Етна: вражаючі фото і відео

На італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого в Європі вулкана Етна.

Як повідомляє La Republica, виверження Етни супроводжується вибухами, які видно з сусідніх міст Катанія і Таорміна. За словами очевидців, вулкан прокинувся вночі 27 лютого і продовжує виверження.

Виверження лави відбувається з південно-східного кратера вулкана, яке супроводжується вибухами і викидом вулканічних бомб.

Як говорять фахівці, вулканічні поштовхи були зафіксовані заздалегідь, тому до природнього катаклізму вони були готові.

Поки що вулкан не становить небезпеки, тому аеропорт, що знаходиться недалеко діючого вулкану, працює в звичному режимі, а евакуація неселення не проводиться.

Читайте також: На Філіппінах спіймали міфічного "морського змія": з'явилися фото