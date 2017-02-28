19:11
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 18:00: Перемови про безвіз для України. Прокинувся найвищий вулкан Європи
Випуск новин
18:52, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Почалося виверження вулкана Етна: вражаючі фото і відео

17:54, сьогодні 683 Читать новость на русском
Вулкан Етна
Вулкан Етна / www.24sata.hr

На італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого в Європі вулкана Етна.

Як повідомляє La Republica, виверження Етни супроводжується вибухами, які видно з сусідніх міст Катанія і Таорміна. За словами очевидців, вулкан прокинувся вночі 27 лютого і продовжує виверження.

Виверження лави відбувається з південно-східного кратера вулкана, яке супроводжується вибухами і викидом вулканічних бомб.

Як говорять фахівці, вулканічні поштовхи були зафіксовані заздалегідь, тому до природнього катаклізму вони були готові.

Поки що вулкан не становить небезпеки, тому аеропорт, що знаходиться недалеко діючого вулкану, працює в звичному режимі, а евакуація неселення не проводиться.

Читайте також: На Філіппінах спіймали міфічного "морського змія": з'явилися фото

Теги: LifeStyle виверження вулкану
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
сьогодні, 18:02 Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
1752
Не все те сайт
сьогодні, 17:02 Не все те сайт "24", що намагається ним прикидатись
Євгенія Мазур 1213
Ергофобія чи мусофобія? Найдивніші страхи людей
сьогодні, 16:01 Ергофобія чи мусофобія? Найдивніші страхи людей
843
Россияне ждут помощи от Украины
сьогодні, 15:31 Россияне ждут помощи от Украины
Дід Панас 3646
ЖеСвіШулявка. В соцмережах кепкують над обвалом Шулявського моста
сьогодні, 12:54 ЖеСвіШулявка. В соцмережах кепкують над обвалом Шулявського моста
4492
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Туск зреагував на новини про безвіз: Майже там
 8 грудня 2016 , 14:18 44
Кличко відреагував на резонансну заяву гімнаста Верняєва
 19 вересня 2016 , 20:29 3
Другий півфінал національного відбору на Євробачення-2017: відео трансляції
 11 лютого , 19:31
Від Путіна можна чекати і нової війни, і тягучої політичної гри, – Фесенко
 2 січня , 08:01 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук