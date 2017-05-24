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Почему крымские татары не угодны Кремлю

Грані правди 18:00, сьогодні 461 Читать новость на русском

Украина открыла для себя крымских татар три года назад после того, как Крым был аннексирован. С тех пор именно этот народ стал главным фигурантом новостей с полуострова. Крымских татар в Крыму лишь 15 %, но именно на них приходится половина всех уголовных политических дел. И это не случайно.

Нынешняя война идет не только между двумя странами. Она идет между ценностями: по одну сторону просоветская этика, а по другую – постсоветская. И нет ничего удивительного, что Крым и Донбасс оказались самыми уязвимыми регионами Украины – именно на советское время пришелся "золотой век" их существования и просоветская ностальгия тут необычайно сильна. А крымские татары оказались самыми несоветскими жителями полуострова. Это потому, что не получится принять этику и эстетику того государства, которое отправило твой народ в депортацию и навесило на него клеймо "предателя".

Крымские татары поддерживали оба Майдана именно потому, что эти протесты вытаскивали украинский поезд из того постсоветского депо, в котором он оказался. Но в тот самый момент, когда состав сдвинулся с места, пришла Россия и отцепила от поезда крымский вагон. Народ, который поддержал этику и логику Киева, теперь вынужден жить в государстве, которое на всех парах движется в прошлое. То самое, в котором 73 года назад этому народу уже не нашлось места.

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Вдобавок, история крымских татар разрушает главную духовную скрепу современной России – миф о "Великой Отечественной". Потому что в современной РФ история той войны стала настоящей религией со своим пантеоном апостолов и великомучеников. Любые рефлексии на тему этой войны в России недопустимы: единственно возможная трактовка тех событий должна укладываться в формулу "борьба абсолютного Добра с абсолютным Злом".

А депортация крымских татар разрушает это патриотическое уравнение. Потому что если признать ее преступлением и трагедией, то получится, что для Крыма освобождение от нацистов не стало триумфом Добра. Что Добро, победив Зло, само совершило злодеяние. И любой адепт этой гражданской религии оказывается перед выбором: либо признать, что это было не вполне Добро, либо заявить, что оно совершило не вполне злой поступок.

Именно поэтому любой просоветский человек сходу заявит, что депортация крымских татар была логичным наказанием за коллаборационизм. Что покаяние должно быть не перед крымскими татарами, а со стороны крымских татар. Причем, в советской традиции все народы – от белорусов до казахов – объявлялись народами-победителями, среди которых попадались отдельные предатели. И только крымским татарам отказано в этом: их объявляют народом-предателем, среди которого были отдельные герои. И это та самая ситуация, в которой компромисс невозможен.

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А еще крымские татары для России – это главные разрушители мифа про "исконно русский Крым". Потому что российская история полуострова – это лишь небольшой исторический промежуток с 1783 по 1954 года. И если вы взглянете на карту Крыма, выпущенную до депортации крымских татар, то названия населенных пунктов дадут недвусмысленный ответ на вопрос, у кого больше исторических прав.

И вся трагедия крымских татар именно в том, что они оказались с Россией наедине. Они не могут покинуть Крым, в отличие от украинцев и русских у них нет родины вне полуострова и сама идея добровольной депортации после пятидесяти лет жизни в изгнании кажется им недопустимой.

Они не могут вести переговоры с позиции силы – их лишь 15% от численности населения полуострова и они вынуждены сопротивляться попыткам Кремля себя ассимилировать и растворить. Они оказались в ситуации, когда окружающая их реальность живет поперек всего того, во что они верят. И главное, что мы можем сделать – не забывать об этом.

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Автор: Павло Казарін
Теги: Новини Криму Новини Росії Історія Грані правди
Джерело: 24 Канал
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