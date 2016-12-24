Почеркознавча експертиза підтвердила підпис Охендовського у "чорній касі регіоналів", – НАБУ

Голова ЦВК Михайло Охендовський таки брав гроші від команди Януковича. Почеркознавча експертиза підтвердила – підписи у графі про отримання коштів у так званій "амбарній книзі" президента-втікача належать йому.

Результати дослідження на своєму сайті оприлюднило Національне антикорупційне бюро України.

Отриману готівку Охендовський у той же день клав на свій банківський рахунок, кажуть у НАБУ.

Наприклад, відповідно до одного із записів «амбарної книги» 27.09.2012 голова Центрвиборчкому одержав від помічника одного з народних депутатів Партії регіонів 4,7 тисячі доларів США, з яких, як вважає слідство, відповідно до наявних фінансових документів, поклав на власний банківський рахунок 4,5 тисячі доларів США,

– заявляють у НАБУ.

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Окрім того слідчі зазначають, що було проведено дві експертизи. Одна з них – Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ), підтвердила, що підписи та записи від імені підозрюваного у "амбарній книзі" належать саме голові ЦВК.

Інша не виключила такої можливості.

"Висновок експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України, яка замість належних 10 днів з невідомих причин тривала 3,5 місяці, не підтверджує та водночас і не виключає ймовірність того, що підписи та записи у «амбарній книзі» належать голові ЦВК", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, голову Центрвиборчкому підозрюють в отриманні хабарів на суму більше 160 тисяч доларів. За версією слідства, у 2012 році "Партія Регіонів" оплатила йому шість відряджень до Європи. Місцевим чиновникам Охендовський мав "правильно" презентувати тогочасні парламентські вибори в Україні.



21 грудня чиновнику обирали запобіжний захід. Спеціальна антикорупційна прокуратура вимагала зняти його з посади і присудити заставу у розмірі більше мільйона гривень. Однак, суд вирішив, що особистого зобов'язання у цій справі достатньо.



Експерти ж зазначають, що Охендовського можна було усунути з посади.