Подарунки від Путіна. На Донбас знову відправили "гумконвой"

Гуманітарна допомога від Російської Федерації у складі 25 вантажівок вирушила на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Автомобілі везуть близько 300 тонн вантажу. У МНС Росії стверджується, що це дитячі продуктові набори.

Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв Курган".

Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

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