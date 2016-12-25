"Подарунок на Миколая". Топ-5 публікацій про націоналізацію "Приватбанку"

18 грудня уряд зробив масштабний "подарунок" для українців – оголосив про націоналізацію "Приватбанку".
Не всі цю новину сприйняли спокійно, більшість громадянпанічно ринули до банкоматів та відділень найбільшого приватного банку України.
Отож, про причини та наслідки націоналізації, а також думки еспертів щодо майбутнього "Приватбанку" читайте у підбірці найкращих матеріалів сайту "24".
Национализация "Приватбанка": способ укрепления вертикали президентской власти
Націоналізація "Привату": кому з українців потрібно починати панікувати
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