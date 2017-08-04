"Подарунок" Трампа мігрантам серйозно нашкодить економіці США, – Washington Post

Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" на законодавчі зміни в імміграційній системі Штатів. У країні зміняться правила видачі Green Card для іноземців.

Міграційний законопроект, у випадку його реалізації, серйозно нашкодить економічній життєдіяльності США, пише Washington Post.

Так, планується ввести достатньо жорсткий конкурс на отримання Green card, за результатами якого документ зможуть отримати тільки іноземці зі знанням англійської мови, стабільним фінансовим забезпеченням та корисними для розвитку економіки Америки навичками.

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Це у свою чергу скоротить число іммігрантів, які отримали "ґрін-карти" на постійне проживання до приблизно 540 тисяч осіб кожного року, йдеться у статті. Зараз, до слова, їхня кількість становить 1 мільйон.

"У США наразі спостерігається застій продуктивності і вкрай низький рівень безробіття. Різко скоротивши кількість легальних мігрантів, програма Трампа також посилить попит на нелегальних іммігрантів, яких не стримає жодна стіна", – йдеться у статті.

Певно, це кінець для втомлених, бідних, обездолених мрійників, для яких Статуя Свободи служила маяком,

– констатує автор публікації.

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