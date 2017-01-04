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Подібні заяви обов’язково матимуть наслідки, – реакція МЗС на скандальні слова Ле Пен про Крим

23:13, 3 січня 408 Читать новость на русском
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен

В українському МЗС гостро відреагували на слова кандидата у президента Франції Марін Ле Пен на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Криму.

У відомстві зазначили, що всі цивілізовані країни засудили дії Росії, в тому числі і Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу.

Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У цьому зв’язку нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну. В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції,
– йдеться в заяві.

У міністерстві закордонних справ нагадали, що скасування санкцій проти Росії можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу.

Нагадаємо, напередодні французька націоналістка Марін Ле Пен заявила, що вважає анексію Криму законною. Відповідно до осінніх рейтингів, у президентських перегонах у Франції лідирує саме Марін Ле Пен.

Одіозній французькій націоналістці можуть заборонити в'їзд в Україну через її висловлювання про Крим.

Теги: МЗС України Політика Міністерство закордонних справ Франція Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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