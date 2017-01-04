Подібні заяви обов’язково матимуть наслідки, – реакція МЗС на скандальні слова Ле Пен про Крим

В українському МЗС гостро відреагували на слова кандидата у президента Франції Марін Ле Пен на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Криму.

У відомстві зазначили, що всі цивілізовані країни засудили дії Росії, в тому числі і Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу.

Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У цьому зв’язку нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну. В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції,

– йдеться в заяві.

У міністерстві закордонних справ нагадали, що скасування санкцій проти Росії можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу.

Нагадаємо, напередодні французька націоналістка Марін Ле Пен заявила, що вважає анексію Криму законною. Відповідно до осінніх рейтингів, у президентських перегонах у Франції лідирує саме Марін Ле Пен.



Одіозній французькій націоналістці можуть заборонити в'їзд в Україну через її висловлювання про Крим.