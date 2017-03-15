Події останніх трьох днів виглядають як спрямована акція розхитування ситуації, – віце-спікер

На думку віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, події останніх кількох днів, включаючи розгін блокувальників в понеділок, а також поява людей в камуфляжній формі у залі Верховної Ради свідчать про цілеспрямоване розхитування ситуації в країні.

Про це вона заявила в середу, 15 березня, коментуючи події в Раді.

"Те, що ми спостерігаємо протягом останніх трьох днів, насправді виглядає як спрямована акція розхитування ситуації в державі, причому, на жаль, тими, хто розхитує, є органи державної влади. Ми маємо величезну загрозу, якщо органи державної влади і правопорядку будуть причасними до таких диверсій", – зазначила Сироїд.

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Нагадаємо, в середу, 15 березня, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.