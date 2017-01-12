"Подруга" Путіна провела таємну зустріч з Трампом, – Bloomberg

Кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен помітили у штаб-квартирі Дональда Трампа "Trump Tower".

Фото Ле Пен у "Trump Tower" опублікував у своєму Twitter журналіст Сем Левін, повідомляє Bloomberg.

12 січня журналісти помітили Ле Пен у Нью-Йорку. Вона відмовилась коментувати свій візит. У штабі Марін Ле Пен лише повідомили, що вона приїхала у Нью-Йорк з приватним візитом.

У команді президента США Дональда Трампа запевняють, що зустріч з Ле Пен не була запланована. Хоча прес-секретар Трампа Шон Спайсер повідомив, що французький політик не зустрічалася з Трампом чи кимось з його команди.

Жодних зустрічей з кимось. Це громадська будівля,

– сказав Шон Спайсер.

Ле Пен була помічена біля входу до ліфту у "Trump Tower", а також – під час зустрічі із трьома чоловіками. За даними видання, це були: її партнер та віце-президент Національного фронту Луї Аліот, її радник у міжнародних справах Людовік де Данн та італійський друг Трампа, який живе у Trump Tower, бізнесмен Джордж Ломбарді.

Marine Le Pen in Trump Tower pic.twitter.com/YC3PU7eVcb — Sam Levine (@srl) 12 січня 2017 р.

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