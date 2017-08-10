Подружня пара придбала цілий район в Сан-Франциско за смішну ціну

Подружня пара Тіна Лем і Майкл Ченг купили в Сан-Франциско вулицю з 38 особняками, розташовану в престижному районі Пресидіо Террас. Вартість такої покупки складає 90 тисяч доларів, в той час як вартість одного будинку – 5 мільйонів доларів.

Про це розповіли на The Daily Mail.

Жителі району були просто ошелешені, дізнавшись, що їхня вулиця їм більше не належить. Тепер Тіні та Майклу належать дороги, тротуари та інші місця громадського користування в цьому районі.

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Така курйозна ситуація трапилась через несплату податків попередніх жителів району. Асоціація домовласників престижного району протягом останніх 30 років не платила 14-доларовий податок на власність, – рахунки приходили на ім'я бухгалтера, який не працював в Пресидіо Террас з 1980-х років.

Борг накопичився у 994 долари, через якого муніципалітет виставив вулицю на міський аукціон. І подружня пара відразу ж вирішила придбати цей район, щоб вигідно вкласти кошти в Сан-Франциско.

Жителі району пішли в суд, щоб оскаржити результати аукціону. Проте за словами суду, у них є лише 1% зі 100%, що їм вдасться повернути будинки.

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