Подружня пара придбала цілий район в Сан-Франциско за смішну ціну

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Подружня пара Тіна Лем і Майкл Ченг купили в Сан-Франциско вулицю з 38 особняками, розташовану в престижному районі Пресидіо Террас. Вартість такої покупки складає 90 тисяч доларів, в той час як вартість одного будинку – 5 мільйонів доларів.
Про це розповіли на The Daily Mail.
Жителі району були просто ошелешені, дізнавшись, що їхня вулиця їм більше не належить. Тепер Тіні та Майклу належать дороги, тротуари та інші місця громадського користування в цьому районі.
Читайте також: Шотландець вирішив розіграти розкішний особняк після невдалих спроб його продажу
Така курйозна ситуація трапилась через несплату податків попередніх жителів району. Асоціація домовласників престижного району протягом останніх 30 років не платила 14-доларовий податок на власність, – рахунки приходили на ім'я бухгалтера, який не працював в Пресидіо Террас з 1980-х років.
Борг накопичився у 994 долари, через якого муніципалітет виставив вулицю на міський аукціон. І подружня пара відразу ж вирішила придбати цей район, щоб вигідно вкласти кошти в Сан-Франциско.
Жителі району пішли в суд, щоб оскаржити результати аукціону. Проте за словами суду, у них є лише 1% зі 100%, що їм вдасться повернути будинки.
Читайте також: Зірки "Титаніку" пропонують викупити місце на спільній благодійній вечері