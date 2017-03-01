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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Подружжя Обам може продати право на свої мемуари за рекордну суму

04:38, сьогодні 98 Читать новость на русском
Мішель і Барак Обама
Мішель і Барак Обама

Декілька світових видавництв готові заплатити до 60 мільйонів доларів за право опублікувати мемуари Барака та Мішель Обам.

Зазначається, що президент США та колишня перша леді країни пишуть свої мемуари окремо один від одного, однак право на їх публікацію можуть продати спільно. Оцінюється таке право приблизно в 60 мільйгнів доларів, що може стати рекордним серед мемуарів усіх президентів США, пише РИА Новости Украина.

Серед видавництв, які можуть видати книги подружжя – Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster и Macmillan. Саме перший з них і має найбільше шансів стати видавцем спогадів. Слід зазначити, що Penguin Random House вже має позитивний досвід видання мемуарів президентів США. В 2014 році за право на книгу Білла Клінтона видавництво заплатило 15 мільйонів доларів.

Варто зауважити, що для Барака Обами це буде вже не перше успішне видання мемуарів. Так, за книгу "Зухвалість надії" він отримав 8,8 мільйона доларів. Ще одна книга – "Мрії мого батька" – принесла автору 6,8 мільйона доларів.

Представник Обами і літературний агент екс-президента США поки ніяк не прокоментували ситуація навколо продажу прав на публікацію мемуарів.

Читайте також: Як колишній фотограф Обами тролить Трампа в Instagram

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Теги: LifeStyle Барак Обама
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