Подружжя за 26 років повністю відновило тропічний ліс: вражаючі фото і відео

Подружжя Памела і Аніл Малотра вирішили придбати занедбану ділянку землі в Індії (штат Карнатака), де раніше був засохлий тропічний ліс. За 26 років подружнього життя пара оживила заповідник.

Про це розповідають на India Times.

Ще у 1991 році Святилище Саї (назва відновленого заповідника) був занедбаним пустирем, виснаженим рисовими полями, плантаціями кави і кардамону.

Коли ми сюди приїхали, тут була гробова тиша,

– розповіла Памела.

Подружжя зараз невимовно щасливе, адже вони змогли відновити заповідник з тропічними лісами, в якому сьогодні живуть близько 200 рослин і тварин, включаючи зникаючих бенгальських тигрів і азіатських слонів.

"Ми обидва відчуваємо величезну радість, коли проходимо через святилище. Я ніколи не відчувала такої радості у всьому, що я роблю в житті", – долала жінка.

Читайте також: У Швейцарії відкрили перший у світі завод, який виконує функцію дерев