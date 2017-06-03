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Подружжя за 26 років повністю відновило тропічний ліс: вражаючі фото і відео

12:34, сьогодні 1562 Читать новость на русском
Подружжя Памела і Аніл Малотра
Подружжя Памела і Аніл Малотра / www.indiatimes.com

Подружжя Памела і Аніл Малотра вирішили придбати занедбану ділянку землі в Індії (штат Карнатака), де раніше був засохлий тропічний ліс. За 26 років подружнього життя пара оживила заповідник.

Про це розповідають на India Times.

Ще у 1991 році Святилище Саї (назва відновленого заповідника) був занедбаним пустирем, виснаженим рисовими полями, плантаціями кави і кардамону.

Коли ми сюди приїхали, тут була гробова тиша,
– розповіла Памела.

Подружжя зараз невимовно щасливе, адже вони змогли відновити заповідник з тропічними лісами, в якому сьогодні живуть близько 200 рослин і тварин, включаючи зникаючих бенгальських тигрів і азіатських слонів.

"Ми обидва відчуваємо величезну радість, коли проходимо через святилище. Я ніколи не відчувала такої радості у всьому, що я роблю в житті", – долала жінка.

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Теги: LifeStyle екологія Індія
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