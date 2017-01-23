"Поганий хлопець, але наш поганий хлопець": хто вони, лідери українського Донбасу

Окупований Росією Донбас має своїх відомих (та не дуже) політичних фаворитів і впливових осіб. Однак, впізнаваних лідерів у цьому регіоні не так і багато, як здавалося б. Такі результати нещодавнього опитування. Хто вони керівники Донбасу та чи є в них політичне майбутнє – читайте в матеріалі сайту "24".

Аби з’ясувати, хто з політикуму нині "грає першу скрипку" на українському Донбасі, Центр досліджень проблем громадянського суспільства опитав топ-50 відомих цитованих українських експертів та фейсбук-блогерів України стосовно політичного лідерства на Донбасі та його політичну перспективу. Дослідження тривало з 14 по 29 листопада 2016 року.

Зазначимо, що експертні уявлення про якість та специфічність політичної першості на Донбасі значно відрізняються, а то й абсолютно протилежні, від уявлень місцевих мешканців, які проживають в зоні конфлікту в Луганській та Донецькій області.

"Клік-Лайк" та інші політичні проекти Донбасу

Як відзначив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, якщо про точкові проблеми експерти мають загальне уявлення, то про політичне лідерство, певні потреби суспільства, опитані фахівці мають досить поверхове уявлення.

А якщо й мають, то, власне, черпають інформацію із заголовків ЗМІ і як правило не вникають в сенс написаного тексту під ними. Більшість експертів, які спеціалізуються на проблемах Донбасу, підкреслює Кулик, мислять у форматі "клік" і "лайк", моніторячи стрічку "всезнаючого та улюбленого" Facebook.

Фактично більшість асоціацій, які виникали в експертів, коли вони чули прізвища різних політиків Донбасу, мали негативне сприйняття і чітко відповідали негативним, скандальним повідомленням у ЗМІ щодо політиків, наголосив Кулик. В цілому всі без виключення політичні лідери Донбасу експертами оцінені негативно.

Коли задавалися додаткові запитання, більшість експертів-спеціалістів по Донбасу, мали поверхове уявлення і про проблематику, про яку вони говорили,

– відзначив Кулик.

За його словами, навіть люди, пов’язані з політичним процесом на Донбасі, оцінюючи події, виходили з точки зору цитування заголовків ЗМІ.

Крім того, самі експерти зазначали причину – чому так. На їх думку, це пов’язано зі зниженням уваги до самого регіону та його проблем. Однак, каже Кулик, виникає парадокс. Адже, начебто, Донбасу якраз і фігурує в полі зору ЗМІ. З іншого боку, специфічні проблеми регіону подаються саме в частині корупції, новин "алярмізму" (панікерства), скандалу, проблем тощо. Позитивні новини з Донбасу становлять лише 15% проти 85%.

Також виявилося, що нинішнє сприйняття політика Донбасу відрізняється від політика Донбасу часів Януковича.

Бо, наприклад, Юлія Іоффе, депутата-мажоритарника "Опозиційного блоку", який балотується на Рубіжному на Луганщині, згадали лише 2 експерта з 30 і пов’язують його з регіоном. Хоча ця людина фактично є історичною фігурою, депутатом Верховної Ради,

– зазначає Кулик.

Разом з тим, одіозний "Опозиційний блок" уже не сприймається як партія Донбасу. В контексті "своєї партії для Донбасу" експерти назвали інші політичні проекти, що можуть потіснити "Опозиційний блок" або зайняти його місце. Це, зокрема, партія "Наш край", яку неофіційно називають ще "партією мерів" – за високу концентрацією в її лавах діючих та колишніх міських голів, та частково БПП в певних містах Донецької області.

Ще однією особливістю українського Донбасу є так званий образ "поганого хлопця, але нашого поганого хлопця". Йдеться про оцінку "він звичайно зі старої команди, з неоднозначним минулим, але сьогодні на Донбасі потрібні саме такі люди".

Жебріківський та Шахов – найвідоміші

Серед стовідсотково впізнаваних "фігур" Донбасу усі опитані експерти назвали лише двох – голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського і депутата-мажоритарника від "Нашого краю" Сергія Шахова.

Як зазначив Кулик, хоч ставлення до цих персон у експертів негативне, це абсолютно не означає відсутності політичної перспективи цих лідерів. Бо вважають, що саме ці особи стоять за прогресивними змінами в цьому регіоні ("хороший/поганий хлопець") .

Політичне майбутнє та кар’єрне зростання, на думку експертів, є у ще одного керівника Донбасу – Юрія Гарбузова, що замінив Георгія Туку на посаді губернатора Луганщини. Так вважають 14 експертів. Ще троє допускають таку ймовірність. 10 опитаних вказують, що керівництво області – максимальний рівень для Гарбуза в короткостроковій перспективі. Утім, сам Гарбуз як політик – не надто медійний та маловідомий на всеукраїнському рівні.



Юрій Гарбуз є також засновником Луганського обласного козачого кінного театру

Дещо інша історія у донецького губернатора Павла Жебрівського, давнього соратника Порошенка і Ющенка та екс-губератора Житомирщини, що змінив на посаді Олександра Кіхтенка. 13 експертів бачать за ним політичну перспективу, двоє – допускають ймовірність росту. Однак, 14 опитаних, не бачать за ним політичної перспективи, лише "горизонтальне переміщення".

Водночас, на думку експертів, значну політичну перспективу мають народні депутати – представник Президент України у ВР, глава міжфракційного депутатського об'єднання Європейський Донбас Артур Герасимов, член депутатської фракції БПП Олег Недава та згадуваний депутат-мажоритарник від "Нашого краю" Сергій Шахов.

Найменше можливостей для політичного росту, за оцінками експертів, у народного депутата від "Опозиційного Блоку" Сергія Дунаєва. Не бачать такої перспективи – 15 експертів і вище народного депутата Дунаєву "не стрибнути".



Вище народного депутата Дунаєву "не стрибнути", кажуть експерти

Як відзначив експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Дмитро Возний, результати опитування показали, що Луганську та Донецьку області значна більшість ще вважає "вотчиною" Партії регіонів. А електорат східних регіонів, що голосує за "Опозиційний блок", свій вибір пояснює наступною тезою: "ми знаємо, що вони бандити, але вони мають систему, вони працюють не перший рік і гірше з ними вже не буде", тобто все той же "поганий хлопець, але наш поганий хлопець".

У підсумку, на думку експертів, в регіоні є запит на новий політичний проект, так званих агентів змін на Донбасі. Така політсила могла б утворитися як альтернатива "перехідній еліті", до якої можна віднести абсолютно всіх названих та згаданих вище політиків.

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