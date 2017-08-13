Погіршення погоди: одразу в 8 областях оголосили штормове попередження

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Протягом 13 серпня у західних областях України оголосили штормове попередження. Прогнозуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Відтак, 13 серпня у восьми областях Україні очікуються грози та сильні зливи, в окремих районах град. Погіршення погоди прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
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Окрім того, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку.
Згідно з прогнозом погоди на 13 серпня, температура у східних областях підніметься до +35...+37 градусів, водночас у західних областях вона не перевищуватиме +23...+25 градусів.
Штормове попередження в Україні 13 серпня