Погіршення погоди: одразу в 8 областях оголосили штормове попередження

Протягом 13 серпня у західних областях України оголосили штормове попередження. Прогнозуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Відтак, 13 серпня у восьми областях Україні очікуються грози та сильні зливи, в окремих районах град. Погіршення погоди прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

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Окрім того, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Згідно з прогнозом погоди на 13 серпня, температура у східних областях підніметься до +35...+37 градусів, водночас у західних областях вона не перевищуватиме +23...+25 градусів.



Штормове попередження в Україні 13 серпня