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Прогноз погоди на 2 червня: в Україну прийде справжня літня спека

16:37, сьогодні 177
Прогноз погоди на 2 червня в Україні
Прогноз погоди на 2 червня в Україні / mrwallpaper

Погода в п'ятницю, 2 червня, буде сухою та сонячною майже по всій території України. Середня температура повітря +18...+23. Лише на північному сході можливі короткочасні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікується невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами. А на решті території – збережеться суха та ясна погода.

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У Києві опадів теж не прогнозують. Температура вночі +10..+12°, вдень +20...+22°. Однак, під вечір ймовірна хмарність та короткочасний дощ.

За словами синоптика Наталії Діденко, з 2 червня в Україну прийде справжнє літо – з помірною спекою та без суттєвих опадів.

Прогноз погоди на п’ятницю , 2 червня, у містах України:

Ужгород – вночі +8…+10, вдень +22…+24

Львів – вночі +6…+8, вдень +20…+22

Івано-Франківськ – вночі +6…+8, вдень +22…+24

Тернопіль – вночі +6…+8, вдень +20…+22

Чернівці – вночі +7…+9, вдень +21…+23

Хмельницький – вночі +7…+9, вдень +20…+22

Луцьк – вночі +7…+9, вдень +20…+22

Рівне – вночі +7…+9, вдень +20…+22

Житомир – вночі +9…+11, вдень +20…+22

Вінниця – вночі +8…+10, вдень +21…+23

Одеса – вночі +13…+15, вдень +24…+26

Миколаїв – вночі +13…+15, вдень +24…+26

Херсон – вночі +13…+15, вдень +23…+25

Сімферополь – вночі +14…+16, вдень +23…+25

Кропивницький – вночі +9…+11, вдень +20…+22

Черкаси – вночі +9…+11, вдень +20…+22

Чернігів – вночі +9…+11, вдень +19…+21 і сильний дощ

Суми – вночі +9…+11, вдень +18…+20 і сильний дощ

Полтава – вночі +10…+12, вдень +21…+23 і сильний дощ

Дніпро – вночі +10…+12, вдень +22…+24

Запоріжжя – вночі +12…+14, вдень +23…+25

Донецьк – вночі +11…+13, вдень +21…+23

Луганськ – вночі +9…+11, вдень +21…+23 і сильний дощ

Харків – вночі +10…+12, вдень +19…+21 і сильний дощ

Київ – вночі +10…+12, вдень +21…+23, без опадів

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 червня
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 червня

Теги: Україна Погода
Джерело: 24 Канал
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