Прогноз погоди на 3 червня: літо "вмикає" спеку

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Суботній вихідний, 3 червня стартує в Україні з сонячної погоди. Вдень буде спекотно – у деяких регіонах до +27, а вночі доволі прохолодно – до +9 градусів тепла.
Про це написала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"В усіх областях переважатиме високий атмосферний тиск, суха повітряна маса та низька вологість повітря. Тому про дощі та шквали поки що не говоримо взагалі", – пише вона.
Зокрема, вдень у суботу температура повітря коливатиметься до +18+23 градусів тепла, а на півдні та на Закарпатті – до фантастичних +24+27 градусів.
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У нічні години суботи буде холодненько 0 +5+9 градусів, на півдні – до +12+14. А в Сумській, Чернігівській, Харківській областях місцями навіть +3+5 градусів,
– зазначила синоптик.
У Києві буде сонячно, без опадів, температура повітря прогріється до +20 градусів тепла.
Прогноз погоди на суботу, 3 червня, у містах України:
Ужгород – +24+26
Львів – +20+22
Івано-Франківськ – +22+24
Тернопіль – +20+22
Чернівці – +22+24
Хмельницький – +21+23
Луцьк – +19+21
Рівне – +19+21
Житомир – +19+21
Вінниця – +20+22
Одеса – +22+24
Миколаїв – +24+26
Херсон – +24+26
Сімферополь – +24+26
Кропивницький – +20+22
Черкаси – +20+22
Чернігів – +18+20
Суми – +16+18
Полтава – +18+20
Дніпро – +21+23
Запоріжжя – +23+25
Донецьк – +20+22
Луганськ – +19+21
Харків – +17+19
Київ – +18+20