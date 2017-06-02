Прогноз погоди на 3 червня: літо "вмикає" спеку

Суботній вихідний, 3 червня стартує в Україні з сонячної погоди. Вдень буде спекотно – у деяких регіонах до +27, а вночі доволі прохолодно – до +9 градусів тепла.

Про це написала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"В усіх областях переважатиме високий атмосферний тиск, суха повітряна маса та низька вологість повітря. Тому про дощі та шквали поки що не говоримо взагалі", – пише вона.

Зокрема, вдень у суботу температура повітря коливатиметься до +18+23 градусів тепла, а на півдні та на Закарпатті – до фантастичних +24+27 градусів.

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У нічні години суботи буде холодненько 0 +5+9 градусів, на півдні – до +12+14. А в Сумській, Чернігівській, Харківській областях місцями навіть +3+5 градусів,

– зазначила синоптик.

У Києві буде сонячно, без опадів, температура повітря прогріється до +20 градусів тепла.

Прогноз погоди на суботу, 3 червня, у містах України:

Ужгород – +24+26

Львів – +20+22

Івано-Франківськ – +22+24

Тернопіль – +20+22

Чернівці – +22+24

Хмельницький – +21+23

Луцьк – +19+21

Рівне – +19+21

Житомир – +19+21

Вінниця – +20+22

Одеса – +22+24

Миколаїв – +24+26

Херсон – +24+26

Сімферополь – +24+26

Кропивницький – +20+22

Черкаси – +20+22

Чернігів – +18+20

Суми – +16+18

Полтава – +18+20

Дніпро – +21+23

Запоріжжя – +23+25

Донецьк – +20+22

Луганськ – +19+21

Харків – +17+19

Київ – +18+20