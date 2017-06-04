Прогноз погоди на 5 червня: буде спекотно та подекуди з грозами

Погода 5 червня в Україні суттєво не зміниться, проте у деяких областях потепліє, а подекуди литимуть грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Всі, хто бурчав на холодні ночі, нагріються донесхочу. Денна температура повітря у північних та центральних областях плюс, звичайно, південна частина, досягне 27 – 29 градусів вище нуля, а при активнішому сонці може врізати і до +30 градусів", – написала вона.
Синоптик зазначила, що загалом середня температура повітря становитиме +23 – +27 градусів.
Атмосферний фронт торкнеться західних та північних областей, тому там – періодичні дощ з грозами і при грозах може рвонути шквал. На решті території – сухо, сонячно.
У Києві завтра буде спекотно, до +29, можливо, максимально місцями й до +30 градусів. Злива з грозою ймовірна у столиці.
Прогноз погоди на понеділок, 5 червня, у містах України:
Ужгород – 22 – 24 градуси тепла
Львів – 21 – 23 градуси тепла
Івано-Франківськ – 22 – 24 градуси тепла
Тернопіль – 21 – 23 градуси тепла
Чернівці – 24 – 26 градусів тепла
Хмельницький – 23 – 25 градуси тепла
Луцьк – 22 – 24 градуси тепла
Рівне – 21 – 23 градуси тепла
Житомир – 26 – 28 градусів тепла
Вінниця – 26 – 28 градусів тепла
Одеса – 21 – 23 градуси тепла
Миколаїв – 29 – 31 градуси тепла
Херсон – 27 – 29 градусів тепла
Сімферополь – 24 – 26 градусів тепла
Кропивницький – 27 – 29 градусів тепла
Черкаси – 27 – 29 градусів тепла
Чернігів – 25 – 27 градусів тепла
Суми – 23 – 25 градуси тепла
Полтава – 26 – 28 градусів тепла
Дніпро – 27 – 29 градусів тепла
Запоріжжя – 26 – 28 градусів тепла
Донецьк – 24 – 26 градусів тепла
Луганськ – 23 – 25 градуси тепла
Харків – 24 – 26 градусів тепла
Київ – 26 – 28 градусів тепла