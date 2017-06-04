Прогноз погоди на 5 червня: буде спекотно та подекуди з грозами

Погода 5 червня в Україні суттєво не зміниться, проте у деяких областях потепліє, а подекуди литимуть грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Всі, хто бурчав на холодні ночі, нагріються донесхочу. Денна температура повітря у північних та центральних областях плюс, звичайно, південна частина, досягне 27 – 29 градусів вище нуля, а при активнішому сонці може врізати і до +30 градусів", – написала вона.

Синоптик зазначила, що загалом середня температура повітря становитиме +23 – +27 градусів.

Атмосферний фронт торкнеться західних та північних областей, тому там – періодичні дощ з грозами і при грозах може рвонути шквал. На решті території – сухо, сонячно.

У Києві завтра буде спекотно, до +29, можливо, максимально місцями й до +30 градусів. Злива з грозою ймовірна у столиці.

Прогноз погоди на понеділок, 5 червня, у містах України:

Ужгород – 22 – 24 градуси тепла

Львів – 21 – 23 градуси тепла

Івано-Франківськ – 22 – 24 градуси тепла

Тернопіль – 21 – 23 градуси тепла

Чернівці – 24 – 26 градусів тепла

Хмельницький – 23 – 25 градуси тепла

Луцьк – 22 – 24 градуси тепла

Рівне – 21 – 23 градуси тепла

Житомир – 26 – 28 градусів тепла

Вінниця – 26 – 28 градусів тепла

Одеса – 21 – 23 градуси тепла

Миколаїв – 29 – 31 градуси тепла

Херсон – 27 – 29 градусів тепла

Сімферополь – 24 – 26 градусів тепла

Кропивницький – 27 – 29 градусів тепла

Черкаси – 27 – 29 градусів тепла

Чернігів – 25 – 27 градусів тепла

Суми – 23 – 25 градуси тепла

Полтава – 26 – 28 градусів тепла

Дніпро – 27 – 29 градусів тепла

Запоріжжя – 26 – 28 градусів тепла

Донецьк – 24 – 26 градусів тепла

Луганськ – 23 – 25 градуси тепла

Харків – 24 – 26 градусів тепла

Київ – 26 – 28 градусів тепла