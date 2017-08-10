Прогноз погоди на 11 серпня: нестерпна спека повертається в Україну

Погода 11 серпня в Україні буде знову шалено спекотною. Температура повітря сягатиме до +37 градусів тепла.

Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"На фото із супутника видно, що зараз у Польщі виливаються серйозні дощі та гримлять грози. Цей осередок до нас не піде, і сьогодні, і завтра в усіх областях України буде сухо та сонячно", – йдеться у повідомленні.

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Загалом в Україні у п'ятницю, 11 серпня, температура повітря сягатиме до +30+35 градусів, на півдні, сході та у Дніпропетровській області – до +32+37 градусів. У Криму та Приазов'ї пориви східного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві – сонце та спека, +30+32 градуси. Спека протриває вихідні, але вже у неділю на заході України почнуться дощі та похолодання. На Маковія послаблення спеки пошириться,

– зазначила Наталія Діденко.

Прогноз погоди на п'ятницю, 11 серпня, у містах України:

Ужгород – +32+34

Львів – +31+33

Івано-Франківськ – +31+33

Тернопіль – +31+33

Чернівці – +31+33

Хмельницький – +31+33

Луцьк – +32+34

Рівне – +32+34

Житомир – +31+33

Вінниця – +31+33

Одеса – +31+33

Миколаїв – +34+36

Херсон – +33+35

Сімферополь – +33+35

Кропивницький – +31+33

Черкаси – +30+32

Чернігів – +31+33

Суми – +30+32

Полтава – +31+33

Дніпро – +31+33

Запоріжжя – +32+34

Донецьк – +31+33

Луганськ – +31+33

Харків – +31+33

Київ – +30+32