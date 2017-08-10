Прогноз погоди на 11 серпня: нестерпна спека повертається в Україну

Погода 11 серпня в Україні буде знову шалено спекотною. Температура повітря сягатиме до +37 градусів тепла.
Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"На фото із супутника видно, що зараз у Польщі виливаються серйозні дощі та гримлять грози. Цей осередок до нас не піде, і сьогодні, і завтра в усіх областях України буде сухо та сонячно", – йдеться у повідомленні.
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Загалом в Україні у п'ятницю, 11 серпня, температура повітря сягатиме до +30+35 градусів, на півдні, сході та у Дніпропетровській області – до +32+37 градусів. У Криму та Приазов'ї пориви східного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.
У Києві – сонце та спека, +30+32 градуси. Спека протриває вихідні, але вже у неділю на заході України почнуться дощі та похолодання. На Маковія послаблення спеки пошириться,
– зазначила Наталія Діденко.
Прогноз погоди на п'ятницю, 11 серпня, у містах України:
Ужгород – +32+34
Львів – +31+33
Івано-Франківськ – +31+33
Тернопіль – +31+33
Чернівці – +31+33
Хмельницький – +31+33
Луцьк – +32+34
Рівне – +32+34
Житомир – +31+33
Вінниця – +31+33
Одеса – +31+33
Миколаїв – +34+36
Херсон – +33+35
Сімферополь – +33+35
Кропивницький – +31+33
Черкаси – +30+32
Чернігів – +31+33
Суми – +30+32
Полтава – +31+33
Дніпро – +31+33
Запоріжжя – +32+34
Донецьк – +31+33
Луганськ – +31+33
Харків – +31+33
Київ – +30+32