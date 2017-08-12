Прогноз погоди на 13 серпня: у деякі області України прийшла довгождана прохолода

13 серпня погода на Заході та на Півдні України очікується дощовою з грозами та місцями з градом, натомість на решті території буде без опадів.

Про це повідомляє український гідрометцентр на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією синоптиків, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність.

У більшості західних областей дощі, грози, місцями град, шквали 17-22метрів за секундус, в Карпатському регіоні очкуються місцями сильні дощі. Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12метрів за секунду. На решті території буде без опадів, лише у південній частині вдень прогнозується місцями короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер переважно – східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду,

– підкреслюють у гідрометцентрі.

Щодо температури, то на заході вдень вона підніметься +21-26 градусів, а у Хмельницькій області – аж до +30 градусів, натомість у Карпатах очікується 15-20 градусів вище нуля.

На решті території України вдень 13 серпня прогнозується +29-34 градусів, а у деяких регіонах південних і східних областей повітря прогріється до 35-37 градусів вище нуля.

Зауважимо, що найспекотніше буде у Дніпропетровській і Миколаївській областях – +34-36 градусів, а найхолодніще на заході, а саме на Львівщині – +22-24 градуси.

Прогноз погоди на неділю, 13 серпня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +31…+33

Вінниця – +31…+33

Одеса – +33…+35

Миколаїв – +34…+36

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +31…+33

Суми – +31…+33

Полтава – +33…+35

Дніпро – +34…+36

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +33…+35

Харків – +33…+35

Київ – +32…+34



Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 серпня