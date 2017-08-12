Прогноз погоди на 13 серпня: у деякі області України прийшла довгождана прохолода

13 серпня погода на Заході та на Півдні України очікується дощовою з грозами та місцями з градом, натомість на решті території буде без опадів.
Про це повідомляє український гідрометцентр на своїй Facebook-сторінці.
За інформацією синоптиків, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність.
У більшості західних областей дощі, грози, місцями град, шквали 17-22метрів за секундус, в Карпатському регіоні очкуються місцями сильні дощі. Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12метрів за секунду. На решті території буде без опадів, лише у південній частині вдень прогнозується місцями короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер переважно – східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду,
– підкреслюють у гідрометцентрі.
Щодо температури, то на заході вдень вона підніметься +21-26 градусів, а у Хмельницькій області – аж до +30 градусів, натомість у Карпатах очікується 15-20 градусів вище нуля.
На решті території України вдень 13 серпня прогнозується +29-34 градусів, а у деяких регіонах південних і східних областей повітря прогріється до 35-37 градусів вище нуля.
Зауважимо, що найспекотніше буде у Дніпропетровській і Миколаївській областях – +34-36 градусів, а найхолодніще на заході, а саме на Львівщині – +22-24 градуси.
Прогноз погоди на неділю, 13 серпня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +31…+33
Вінниця – +31…+33
Одеса – +33…+35
Миколаїв – +34…+36
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +31…+33
Суми – +31…+33
Полтава – +33…+35
Дніпро – +34…+36
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +33…+35
Харків – +33…+35
Київ – +32…+34
Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 серпня