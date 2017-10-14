Прогноз погоди на 14 жовтня: на всій території очікується різке похолодання та пориви вітру

Погода у суботу, 14 жовтня, в Україні погіршиться в порівнянні з попередніми днями. Очікується поривчастий вітер, а в деяких регіонах – і дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"На Покрови в Україні погода погіршиться. 14 жовтня практично скрізь похолодає. Особливо у північних та північно-східних областях – Житомир, Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганськ. Очікується у перелічених областях-районах протягом дня лише +8+12 градусів", – зазначила Наталка Діденко.

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Окрім того, похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром, пориви місцями до штормових 15-18 метрів за секунду.

Дощі найбільш ймовірні у північних областях та у східній частині України, а також на Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині.

Щодо Києва, то тут теж дощитиме, похолодання до +8+10 градусів та сильний північно-західний вітер.

Прогноз погоди на суботу, 14 жовтня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +9…+11

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +8…+10

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +8…+10

Київ – +10…+12

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