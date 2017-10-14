Прогноз погоди на 14 жовтня: на всій території очікується різке похолодання та пориви вітру
Погода у суботу, 14 жовтня, в Україні погіршиться в порівнянні з попередніми днями. Очікується поривчастий вітер, а в деяких регіонах – і дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"На Покрови в Україні погода погіршиться. 14 жовтня практично скрізь похолодає. Особливо у північних та північно-східних областях – Житомир, Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганськ. Очікується у перелічених областях-районах протягом дня лише +8+12 градусів", – зазначила Наталка Діденко.
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Окрім того, похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром, пориви місцями до штормових 15-18 метрів за секунду.
Дощі найбільш ймовірні у північних областях та у східній частині України, а також на Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині.
Щодо Києва, то тут теж дощитиме, похолодання до +8+10 градусів та сильний північно-західний вітер.
Прогноз погоди на суботу, 14 жовтня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +11…+13
Рівне – +9…+11
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +8…+10
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +8…+10
Київ – +10…+12
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