Прогноз погоди на 15 серпня: спека спаде, але не по всій Україні

Погода на 15 серпня буде не надто спекотною, місцями пройдуть грозові дощі. Щоправда у більшості центральних областях та на півдні буде спекотно. У Києві вдень без опадів, температура прогріється до +27 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, дощі локально пройдуть через атмосферний фронт, пов’язаний із чорноморським циклоном, на півночі, півдні, у центрі та на Харківщині.

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Синоптик попередила, що дощі пройдуть дуже неоднорідно, тому не варто дивуватися їхній спонтанності.

"Температура завтра буде комфортною, а повітря розкішним у західних, північних областях та у Вінницькій області. Решта центральних областей, південь та схід - надалі серед спеки, +29+35 градусів", – повідомила Діденко.

У Києві 15 серпня очікується +25+27 градусів, а також збільшиться хмарність, однак без опадів.

Прогноз погоди на понеділок, 15 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +25…+27

Суми – +27…+29

Полтава – +28…+30

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +32…+34

Київ – +25…+27