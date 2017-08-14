Прогноз погоди на 15 серпня: спека спаде, але не по всій Україні

Погода на 15 серпня буде не надто спекотною, місцями пройдуть грозові дощі. Щоправда у більшості центральних областях та на півдні буде спекотно. У Києві вдень без опадів, температура прогріється до +27 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її даними, дощі локально пройдуть через атмосферний фронт, пов’язаний із чорноморським циклоном, на півночі, півдні, у центрі та на Харківщині.
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Синоптик попередила, що дощі пройдуть дуже неоднорідно, тому не варто дивуватися їхній спонтанності.
"Температура завтра буде комфортною, а повітря розкішним у західних, північних областях та у Вінницькій області. Решта центральних областей, південь та схід - надалі серед спеки, +29+35 градусів", – повідомила Діденко.
У Києві 15 серпня очікується +25+27 градусів, а також збільшиться хмарність, однак без опадів.
Прогноз погоди на понеділок, 15 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +25…+27
Суми – +27…+29
Полтава – +28…+30
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +32…+34
Київ – +25…+27