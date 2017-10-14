Прогноз погоди на 15 жовтня: температура повітря суттєво зміниться

Погода у неділю, 15 жовтня, на більшості території України буде дощовою, але відносно теплою.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У переважній більшості областей пройдуть невеликі дощі, трішки інтенсивніше дощитиме у північній частині. Сонячно буде лише на Закарпатті.

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Вітер західний і північно-західний 7 – 12 метрів на секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі сягатиме 4 – 9 градусів тепла, а вдень 13– 18 градусів зі знаком плюс. Трішки прохолодніше буде у східній частині – до +14 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 15 жовтня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +14…+16

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +13…+15

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +11…+13

Київ – +14…+16

Прогноз погоди на 15 жовтня в Україні