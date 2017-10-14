Прогноз погоди на 15 жовтня: температура повітря суттєво зміниться
Погода у неділю, 15 жовтня, на більшості території України буде дощовою, але відносно теплою.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
У переважній більшості областей пройдуть невеликі дощі, трішки інтенсивніше дощитиме у північній частині. Сонячно буде лише на Закарпатті.
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Вітер західний і північно-західний 7 – 12 метрів на секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі сягатиме 4 – 9 градусів тепла, а вдень 13– 18 градусів зі знаком плюс. Трішки прохолодніше буде у східній частині – до +14 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 15 жовтня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +14…+16
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 15 жовтня в Україні