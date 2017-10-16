Прогноз погоди на 17 жовтня: Україна потрапить в зону дії потужного антициклону
Погода 17 жовтня в Україні буде незвично спекотною та без опадів. Місцями очікується до +23 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Україна потрапляє в зону дії потужного антициклону. Він охоплює більшу частину Європи і створює умови для сухої сонячної погоди. Поки що – західний та північно-західний вітер, проте поступово змінюватиметься на південно-західний. А це означає, що й теплі повітряні потоки також приходитимуть із такими вітрами. "Плюс" допомагатиме сонце", – зазначила вона.
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За словами Діденко, у вівторок на заході та півдні України очікується +18...+23 градуси тепла. Найхолодніше буде на сході та півночі – від +10 до +15 градусів.
Вінниччина, Кропивницький, Черкаси – теплі, +17...+20 градусів, а Полтава та Дніпро ще побудуть свіженькими – +10...+14 градусів.
Але об'єднає усіх відсутність дощів та сонячна погода. Хіба трохи хмар набіжить на північ та Харківщину,
– додала синоптик.
У вівторок у Києві буде без дощів, стовпчик термометра підніметься до +14 градусів. А 18-20 жовтня по всій території країни будуть неймовірні на цю пору +20 градусів тепла.
Прогноз погоди на вівторок, 17 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +15…+17
Суми – +12…+14
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +15…+17
Київ – +15…+17