Прогноз погоди на 31 травня: попри спеку в Україні пройдуть дощі та грози

В останній день весни, 31 травня, погода в Україні видасться мінливою. В окремих областях пройдуть дощі та грози, а подекуди стоятиме справжня літня спека.

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що попри спекотну температуру повітря дощі та зливи можуть бути в Україні де завгодно.

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Ніде не виділяю дощ чи сонце, бо спека так згустила енергію у холодних висотах, що може бути злива з грозою де завгодно. А також ще і ймовірність шквалу та граду,

– зазначає синоптик.

За її словами, 31 травня попри достатньо високу температуру +25+29 градусів, місцями все ж варто готуватись до шквальних поривів вітру, дощів та грози.

Прогноз погоди на середу, 31 травня, у містах України:

Ужгород – +26+28, дощі та грози

Львів – +25+27, дощі з грозами

Івано-Франківськ – +26+28, грози та дощі

Тернопіль – +26+28, прогнозують сильні опади

Чернівці – +25+27, грози та дощ

Хмельницький – +25+27, дощі з грозами

Луцьк – +25+27, дощі і грози

Рівне – +25+27, ймовірні грози

Житомир – +26+28, дощі з грозами

Вінниця – +26+28, грози та дощі

Одеса – +25+27, прогнозують сильні опади

Миколаїв – +27+29, дощі з грозами

Херсон – +25+27, ймовірні грози

Сімферополь – +25+27, грози та дощ

Кропивницький – +26+28, грози та дощі

Черкаси – +26+28, прогнозують сильні опади

Чернігів – +26+28, грози та дощі

Суми – +26+28, ймовірні грози

Полтава – +26+28, дощі з грозами

Дніпро – +26+28, грози та дощі

Запоріжжя – +26+28, дощі з грозами

Донецьк – +26+28, грози та дощ

Луганськ – +26+28, грози та дощі

Харків – +26+28, прогнозують дощі з грозами

Київ – +27+29, дощ і гроза



Прогноз погоди в Україні на середу, 31 травня

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