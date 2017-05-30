Прогноз погоди на 31 травня: попри спеку в Україні пройдуть дощі та грози

В останній день весни, 31 травня, погода в Україні видасться мінливою. В окремих областях пройдуть дощі та грози, а подекуди стоятиме справжня літня спека.
Синоптик Наталка Діденко попереджає, що попри спекотну температуру повітря дощі та зливи можуть бути в Україні де завгодно.
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Ніде не виділяю дощ чи сонце, бо спека так згустила енергію у холодних висотах, що може бути злива з грозою де завгодно. А також ще і ймовірність шквалу та граду,
– зазначає синоптик.
За її словами, 31 травня попри достатньо високу температуру +25+29 градусів, місцями все ж варто готуватись до шквальних поривів вітру, дощів та грози.
Прогноз погоди на середу, 31 травня, у містах України:
Ужгород – +26+28, дощі та грози
Львів – +25+27, дощі з грозами
Івано-Франківськ – +26+28, грози та дощі
Тернопіль – +26+28, прогнозують сильні опади
Чернівці – +25+27, грози та дощ
Хмельницький – +25+27, дощі з грозами
Луцьк – +25+27, дощі і грози
Рівне – +25+27, ймовірні грози
Житомир – +26+28, дощі з грозами
Вінниця – +26+28, грози та дощі
Одеса – +25+27, прогнозують сильні опади
Миколаїв – +27+29, дощі з грозами
Херсон – +25+27, ймовірні грози
Сімферополь – +25+27, грози та дощ
Кропивницький – +26+28, грози та дощі
Черкаси – +26+28, прогнозують сильні опади
Чернігів – +26+28, грози та дощі
Суми – +26+28, ймовірні грози
Полтава – +26+28, дощі з грозами
Дніпро – +26+28, грози та дощі
Запоріжжя – +26+28, дощі з грозами
Донецьк – +26+28, грози та дощ
Луганськ – +26+28, грози та дощі
Харків – +26+28, прогнозують дощі з грозами
Київ – +27+29, дощ і гроза
Прогноз погоди в Україні на середу, 31 травня
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