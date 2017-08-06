Прогноз погоди на 7 серпня: в частині України стане прохолодніше та дощитиме

Погода в Україні у понеділок, 7 серпня, раптово та різко зміниться зі спекотної на прохолодну. Проте зміна температури стосується здебільшого західних та північних областей.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що на заході України очікується від 18 до 24 градусів тепла, на півночі – +22+28 градусів. А навколо Карпат температура може впасти до +15+18 градусів.

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Натомість спека ще лютуватиме у південній частині України та у східних областях, де температура повітря становитиме +32+38 градусів.

Похолодання влітку просто так не приходить. Зливи, грози, можливі шквали та град. Все це вже найближчої ночі почнеться на заході, півночі України. Також завтра зливи з грозами очікуються у Вінницькій, Кіровоградській, місцями у Черкаській та Одеській областях,

– мовиться у повідомленні синоптика.

Зазначається, що погода в Києві 7 серпня буде з дощами та грозами, а температура повітря становитиме +23+25 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 7 серпня, у містах України:

Ужгород – +24+26

Львів – +19+21

Івано-Франківськ – +20+22

Тернопіль – +19+21

Чернівці – +22+24

Хмельницький – +21+23

Луцьк – +22+24

Рівне – +21+23

Житомир – +22+24

Вінниця – +26+28

Одеса – +33+35

Миколаїв – +34+36

Херсон – +35+37

Сімферополь – +35+37

Кропивницький – +30+32

Черкаси – +27+29

Чернігів – +24+26

Суми – +25+27

Полтава – +31+33

Дніпро – +31+33

Запоріжжя – +35+37

Донецьк – +35+37

Луганськ – +35+37

Харків – +32+34

Київ – +23+25