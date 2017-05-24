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Прогноз погоди на 25 травня: дощі потроху відступають

16:04, сьогодні 167 Читать новость на русском
Погода в Україні 25 травня
Погода в Україні 25 травня / Фото з відкритих джерел

Погода на більшості території України 25 травня буде сухою, проте на Заході варто чекати на грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона зазначила, що у західних областях, а також на Київщині та Житомирщині варто очікувати на рясні зливи.

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"На решті території України суттєві опади малоймовірні, хіба на Харківщині можливі пару крапель", – додала синоптик.

Діденко зазначила, що загалом переважатиме тепла майже літня погода. бо максимальна температура повітря становитиме +19 – +24 градуси, а подекуди і до +26 градусів.

Дещо холодніше буде у західних областях – +11 – +16 градусів.

Прогноз погоди на середу, 25 травня, у містах України:

Ужгород – 16 – 18 градусів

Львів – 15 – 17 градусів

Івано-Франківськ – 14 – 16 градусів

Тернопіль – 15 – 17 градусів

Чернівці – 14 – 16 градусів

Хмельницький – 16 – 18 градусів

Луцьк – 16 – 18 градусів

Рівне – 15 – 17 градусів

Житомир – 19 – 21 градуси

Вінниця – 20 – 22 градусів

Одеса – 17 – 19 градусів

Миколаїв – 21 – 23 градуси

Херсон – 20 – 22 градуси

Сімферополь – 20 – 22 градуси

Кропивницький – 21 – 23 градуси

Черкаси – 21 – 23 градуси

Чернігів – 22 – 24 градуси

Суми – 22 – 24 градуси

Полтава – 22 – 24 градуси

Дніпро – 21 – 23 градуси

Запоріжжя – 20 – 22 градуси

Донецьк – 21 – 23 градуси

Луганськ – 20 – 22 градуси

Харків – 21 – 23 градуси

Київ – 20 – 22 градуси

Теги: Україна Погода
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