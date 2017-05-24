Прогноз погоди на 25 травня: дощі потроху відступають

Погода на більшості території України 25 травня буде сухою, проте на Заході варто чекати на грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Вона зазначила, що у західних областях, а також на Київщині та Житомирщині варто очікувати на рясні зливи.
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"На решті території України суттєві опади малоймовірні, хіба на Харківщині можливі пару крапель", – додала синоптик.
Діденко зазначила, що загалом переважатиме тепла майже літня погода. бо максимальна температура повітря становитиме +19 – +24 градуси, а подекуди і до +26 градусів.
Дещо холодніше буде у західних областях – +11 – +16 градусів.
Прогноз погоди на середу, 25 травня, у містах України:
Ужгород – 16 – 18 градусів
Львів – 15 – 17 градусів
Івано-Франківськ – 14 – 16 градусів
Тернопіль – 15 – 17 градусів
Чернівці – 14 – 16 градусів
Хмельницький – 16 – 18 градусів
Луцьк – 16 – 18 градусів
Рівне – 15 – 17 градусів
Житомир – 19 – 21 градуси
Вінниця – 20 – 22 градусів
Одеса – 17 – 19 градусів
Миколаїв – 21 – 23 градуси
Херсон – 20 – 22 градуси
Сімферополь – 20 – 22 градуси
Кропивницький – 21 – 23 градуси
Черкаси – 21 – 23 градуси
Чернігів – 22 – 24 градуси
Суми – 22 – 24 градуси
Полтава – 22 – 24 градуси
Дніпро – 21 – 23 градуси
Запоріжжя – 20 – 22 градуси
Донецьк – 21 – 23 градуси
Луганськ – 20 – 22 градуси
Харків – 21 – 23 градуси
Київ – 20 – 22 градуси