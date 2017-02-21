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Погрожували знищити сім'ю: лідер "Білого молоту" розповів деталі свого викрадення

17:47, сьогодні 532 Читать новость на русском
Владислав Горанін
Владислав Горанін / Фото із соціальних мереж

Лідер радикальної організації "Білий молот" Владислав Горанін, якого 20 лютого викрали троє невідомих чоловіків, знайшовся і розповів деталі свого викрадення.

Про те, що Горанін або "Горан" знайшовся повідомив у Facebook комбат Добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський.

Після звільнення в мережі з'явилося відео звернення Гораніна, де він розповів деталі. За його словами, метою його викрадення було "не виводити людей на Майдан".

Почали говорити, щоб я не виводив людей на Майдан. Погрожували, що мене зламають, що знищать мою сім'ю,
– сказав Горанін.

Горанін також відзначив, що знає номери джипу, в якому його перевозили.

Нагадаємо, раніше на сторінці "Білого молота" з'явився запис про те, що 20 лютого Гораніна викрали невідомі чоловіки. На перетині вулиць Васильківська та Стельмаха на нього нібито напали, заштовхали в автомобіль і зникли.

Теги: Україна Київ протести Кримінал
Джерело: 24 Канал
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