Погрожуючи гранатою, зловмисники викрали авто поліції на Одещині

В четвер, 10 серпня, на Одещині біля селища Цебриково Великомихайлівського району четверо людей викрали автомобіль поліції. При цьому зловмисники погрожували гранатою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Згідно з повідомленням, зловмисники почали чіплятися до двох дівчат. Останні зупинили поліцейське авто та попросили про допомогу.

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Працівники поліції зробили зауваження хлопцям. Проте у відповідь ті не заспокоїлися, а почали сперечатися з правоохоронцями. Після цього один з хлопців дістав гранату РГД-5 і кинув у салон службового автомобіля поліції.

"Для безпеки співробітники Управління захисту економіки покинули службовий автомобіль і відтягли дівчат на безпечну відстань. Цим скористалися зловмисники, сіли в машину і зникли в невідомому напрямку", – мовиться у повідомленні.

Поліцейські оголосили план "Перехоплення". Зловмисників вдалося затримати, в них вилучено 2 гранати.