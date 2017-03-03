Погрози з "ДНР": нехай Україна вчиться жити без світла, тепла і продуктів

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що блокада ОРДЛО призведе до скорочення валютних надходжень в Україну на 2,5 мільярди доларів.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Нехай вони перекривають усе: автодороги, залізничні колії, мінують поля. Це все, на що Україна здатна... Тепер нехай вчаться жити без світла, тепла, скоро без продуктів, без зарплати і без пенсій,

– заявив Захарченко.

У своїй заяві він посилається на розрахунки очільника організації "Український вибір", кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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"Блокада призведе до скорочення на $2,5 млрд валютних надходжень в країну. Крім того, бюджет недорахується 2,5-3 млрд грн, і буде скорочено близько 45 тис. робочих місць", – мовиться на офіційному сайті руху.

До слова, раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко прогнозував, що Україні залишилося існувати 60 днів.