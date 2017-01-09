Поховання відомих українців: В’ятрович пояснив для чого Україні Пантеон

В Національному пантеоні повинні бути перепоховані найвизначніші українці.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив історик Володимир В’ятрович.

На його думку, Пантеон українських героїв а– це питання, принаймні, ще кількох років.

Спочатку треба допрацювати його концепцію, визначити його місце – і тоді вже сформулювати критерії, хто би мав бути там похований. Треба це законодавчо закріпляти – ми вважаємо, що має бути рішення парламенту, – і тоді вже починати роботу з повернення на батьківщину праху людей, які можуть бути поховані в пантеоні,

– пояснив історик.

Він нагадав, що у 2015 році був указ Президента про створення меморіалу українських героїв, який, на думку Інституту національної пам'яті, мав стати основою для розробки Українського національного пантеону.

Проте, за словами історика, наразі немає навіть приблизної дати створення пантеону.

Він додав, що одним із місця, яке розглядали для спорудження пантеону, є пагорб над Дніпром під так званою аркою Дружби народів. Історик пояснив, що пантеон стане не стільки місцем жалю, скільки пам'яті.

Це взагалі не має бути траурне місце. Це місце для проведення якихось найвищих державних урочистостей. Це протокольне місце, і це абсолютно нормально,

– зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, 3 січня у Чехії заявили про примусову ексгумацію тіла українського письменника Олександра Олеся.