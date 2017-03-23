Показова страта свідка, – Луценко гостро відреагував на вбивство екс-депутат Держдуми

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував вбивство в центрі Києва колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який був ключовим свідком у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича.

Про це Луценко написав у своєму Facebook.

Цинічне вбивство одного із свідків, що проходить по справі держради екс-президента Януковича,

– зазначив генпрокурор.

За його словами, застрелений екс-депутат Держдуми Росії надав слідчим військової прокуратури надважливі покази по справі.

Луценко називає це вбивство звичною для Кремля стратою свідка.

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"Проте, Вороненков є не єдиним свідком з числа російських високопосадовців . Також закон передбачає долучення в судовому слідстві показів Вороненкова, даних під письмовий протокол", – додав Юрій Луценко.

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.



Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.