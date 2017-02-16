Pokemon Go готує сюрприз для свої користувачів

Компанія Niantic, яка розробила популярну мобільну гру Pokemon Go, пообіцяла найбільше оновлення в історії свого продукту.

Як пише The Independent, анонсується, що до кінця цього тижня в грі з'являться 80 нових покемонів.

Гравці зможуть ловити їх в "дикій місцевості". І це не всі нововведення, які готують користувачів.



Повідомляється, що також в грі з'явиться новий вид геймплея, а також нові види ягід, один з яких допоможе гравцям сповільнювати своїх опонентів.

Як відомо, ціль гри Pokemon Go дуже проста – треба спіймати якнайбільше покемонів, і так розвивати свого персонажа.

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