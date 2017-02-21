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Покемони в реальному житті: опубліковано вражаючі картини художника

01:02, сьогодні 233 Читать новость на русском
Покемони на картинах
Покемони на картинах / www.instagram.com

Британський художник Джошуа Данлоп створив серію фантастичних картин, які показують життя покемонів у реальному часі.

Завдяки об'ємним технологіям він зробив їх мегареалістичними, наче вони і справді живуть серед нас.

Британський концептуальний художник збирається запустити власний сайт, на якому він розміщуватиме свої творіння та продаватиме їх. На запуск та розвиток сайту він хоче зібрати гроші на платформі Kickstarter.

Ця підбірка розвіє вашу уяву про чудернацьких тваринок-покемонів з культового мультика "Pokemon":

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Теги: LifeStyle Курйози Pokemon Go мистецтво
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