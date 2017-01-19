Поки Рибалко при посаді – гривня продовжить падіння, – Кушнірук

Одна з причин стрімкого знецінення гривні криється в некомпетентності членів і голови Комітету Верховної Ради України з фінансової політики Сергія Рибалка.

Про це в ефірі радіостанції "Ера" заявив глава експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Експерт спростував звинувачення на адресу глави НБУ Валерія Гонтаревої з боку профільного комітету парламенту. На його переконання, ліквідація проблемних банків-банкрутів не могла позначитися на різкому знеціненні гривні. Цей захід, навпаки, повинен був очистити банківський сектор економіки від корупції, зупинити виведення бюджетних коштів в офшори олігархів-власників фінустанов, і, як наслідок, зміцнити гривню.

"Я постійно акцентував увагу і підтримував НБУ в тому, що Нацбанк повинен був закрити не менше ста банків. Тому що всі ці банки були банкрутами станом ще на 2014 рік. Ще після кризи 2008-2009 років половина активів банківської системи становили погані кредити. Якщо коректно рахувати, то це означає, що в той момент вся банківська система збанкрутувала", – сказав Кушнірук.

Він зазначив, що очищення банківської системи стало першим правильним кроком НБУ з часів набуття Україною незалежності.

"Насправді, це було єдино правильним, що робив Нацбанк. І з цього погляду, звинувачення на адресу Гонтаревої абсолютно некоректні", – зазначив співрозмовник програми.

З іншого боку, починаючи з 2000-х років НБУ вів неправильну політику, взявши на озброєння принцип "дорогої гривні".

"У чому була помилкова політика Нацбанку? Ми взяли за основу ідеологію, яку сповідували, в тому числі, і безліч західних фахівців, так званої "дорогої національної валюти". Нацбанк утримував дорогу гривню і в результаті ми сформували ситуацію, коли у нас кредитування було не в гривні, а в іноземній валюті, де ставки були набагато нижчі. Таким чином політика Нацбанку протягом багатьох років сама провокувала кризу, в якій сьогодні опинилася банківська система", – зазначив Кушнірук.

Разом з тим, на думку експерта, стабілізувати ситуацію на фінансовому ринку можна було при тісній взаємодії НБУ та профільного комітету парламенту. Однак, замість згуртованої роботи по очищенню банківського сектора і встановленню прозорості в питаннях власників банківських установ, голова комітету Сергій Рибалко, призначений за квотою Радикальної партії Олега Ляшка, почав інформаційну війну з Валерією Гонтаревою, безпідставно звинувачуючи її в ліквідації проблемних фінустанов. Настільки безперспективну політику Рибалка Кушнірук відніс до його професійної некомпетентності. Експерт закликав депутатів терміново шукати йому заміну.

"Коли людина жодного дня не працювала в банківській системі, не має відповідної освіти, не має нічого, але за квотним принципом призначається главою профільного комітету, то за великим рахунком, така людина навіть не може професійно опонувати", – сказав Кушнірук.

Довідка

Сергій Рибалко – народний депутат України VIII-го скликання. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. У 2000 році закінчив Національну металургійну академію України за фахом "Металургія чорних металів". У 2003 році закінчив Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство". Співвласник компанії S.Group, що спеціалізується на випуску снекових продуктів.